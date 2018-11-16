"فولكسفاجن" تستثمر 44 مليار يورو في السيارات الكهربائية بحلول 2023

أعلنت مجموعة "فولكسفاجن جروب" أكبر منتج سيارات في ألمانيا اليوم الجمعة اعتزامها استثمار حوالي 44 مليار يورو خلال السنوات الخمس المقبلة في مجالات السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الرقمية.

وذكرت الشركة في أعقاب اجتماع مجلس الإشراف في مدينة فولفسبورج أن هذه الاستثمارات تمثل حوالي ثلث إجمالي النفقات المقررة للمجموعة الألمانية خلال الفترة من 2019 إلى 2023.

من ناحيته قال هربرت ديس الرئيس التنفيذي للمجموعة "نعيد توجيه الشركة نحو النقل الصديق للبيئة"، مضيفا أنه تم وضع هدف بزيادة إيقاع الابتكار في الشركة.

وذكر ديس أن "فولكسفاجن" تدرس حاليا إمكانية الدخول في مجال إنتاج السيارات الكهربائية في المستقبل.