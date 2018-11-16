انتاج قطاع الصناعات التحويلية في أمريكا يرتفع للشهر الخامس على التوالي

سجل انتاج الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة نموا للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر تشرين الأول، مما يشير إلى قوة كامنة في نشاط المصانع في أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الجمعة إن انتاج القطاع زاد 0.3 بالمئة الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات لشهر سبتمبر أيلول لتظهر أن انتاج المصانع ارتفع 0.3 بالمئة بدلا من زيادة قدرها 0.2 بالمئة في القراءة الأولية.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع انتاج المصانع 0.2 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.

ويشكل قطاع الصناعات التحويلية حوالي 12 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.