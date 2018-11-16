حيلة تمكن مستخدمي "واتساب" من معرفة جهات الاتصال التي قامت بحظرهم

في بعض الأوقات يرسل مستخدم واتساب رسائل إلى طرف آخر، دون أن يلقى أي ردّ، وفي هذه الحالة فإن هناك احتمالا كبيرا أن يكون الشخص المستقبل قام بحظر المرسل بحسب "سكاي نيوز". ولتتأكد من أن شخصا ما قام بحظرك على واتساب هناك طريقة يمكن الاعتماد عليها في حسم الأمر.

ولكن قبل اللجوء إلى تلك الطريقة توجد بعض المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها للتحقق من عملية الحظر. عندما تفتح حساب الشخص الذي تريد التأكد من أنه حظرك أم لا على واتساب لن تجد تحت اسمه المعلومات التي تدل على آخر ظهور. وعندما يحظر شخص ما، شخصا آخر على واتساب فإن المحظور لن يتمكن من رؤية صورة "البروفايل" لمن قام بعملية الحظر. علامة أخرى تدل على حظر شخص لشخص آخر، هي عدم ظهور علامة الاتصال الصوتي عند فتح محادثة معه عبر واتساب. ويمكن التأكد أيضا من قضية الحظر عبر إرسال رسالة إلى الشخص المشكوك بأمره ثم مراقبة الإشارات الرمادية والزرقاء التي تدل على وصول الرسالة. إن بقيت إشارة "صح" واحدة رمادية فقط عند الرسالة المرسلة إلى الأبد، فهذا يعني أنها لم تصل وأن هناك احتمالا كبيرا بوجود عملية الحظر.

ولكن كل تلك المؤشرات السابقة قد لا تكون كافية كدليل على الحظر، فقد يثبت البعض تطبيقات تخفي حالة المشترك وتاريخ ظهوره وصورة البروفايل وإشارات استلام الرسائل. وآخر ما يمكن تجريبه لقطع الشك باليقين، هو إنشاء مجموعة على واتساب وإضافة الشخص المشكوك بأمره إلى تلك المجموعة، وإن لم تتمكن من إضافته إلى تلك المجموعة، فهذا يعني للأسف أنه قام بحظرك. وعند محاولة إضافة ذلك الشخص إلى المجموعة، لن تنجح حتى وإن كررت المحاولة، كما أنك لن تحصل على أي رسالة خطأ من واتساب.