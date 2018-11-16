بعد 129 عاما .. الاستغناء عن خدمات الكيلوجرام

يحصل "الكيلوجرام" المتواضع اليوم على تغيير هو الأول من نوعه حيث يستعد تجمع عالمي للعلماء في مدينة فرساي الفرنسية لإعادة تعريف وحدة الكتلة. وعلى مدار 129 عاما كانت أسطوانة مصنوعة من البلاتين والإيريديوم بارتفاع حوالي 39 ملم وعرض 39 ملم بمثابة الكيلوجرام القياسي المعترف به عالميا. وتوجد هذه الأسطوانة التي تحمل الاسم الرسمي "النسخة الأولية الدولية للكيلوجرام" في خزانة بالمكتب الدولي للأوزان والقياسات (بي أي بي إم) في ضاحية سيفر بباريس منذ عام 1889. وهي تخضع لحراسة مشددة. ويتعين حضور المسؤولون الثلاثة الذين يحملون المفاتيح عند فتح الخزانة التي توجد بها الأسطوانة.

وإذا ما سارت الأمور كما هو مقرر اليوم الجمعة ستحال هذه الاسطوانة إلى التقاعد أخيرا. ويصوت العلماء الذين سيجتمعون في المؤتمر العام للأوزان والقياسات في فرساي على اقتراح يعيد تعريف الكيلوجرام من حيث ثابت فيزيائي يسمى "ثابت بلانك". يعبر ثابت بلانك عن علاقة في فيزياء الكم بين الطاقة وتواتر الجسيمات، مثل الفوتونات. إلا أن قيمة الكيلوجرام لن تتغير. ومن المقرر أن يدخل التعريف الجديد حيز التنفيذ يوم 20 مايو 2019.