التضخم في اليورو يبلغ أعلى مستوى في 6 سنوات خلال أكتوبر

قال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن التضخم في منطقة اليورو زاد خلال أكتوبر بأسرع وتيرة في نحو 6 سنوات بدعم من أسعار الطاقة. وبذلك يؤكد يوروستات تقديراته السابقة. وجرى تعديل قراءة معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبين بالخفض. وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفع 2.2% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة مع زيادة نسبتها 2.1% في سبتمبر و 2 % في أغسطس. وهذه أكبر زيادة منذ ديسمبر كانون الأول 2012.

وعدل يوروستات قراءة التضخم الأساسي بالخفض إلى 1.2% على أساس سنوي من قراءة سابقة بلغت 1.3%. لكنه ما زال ينمو بوتيرة أسرع من التي سجلها في سبتمبر والتي بلغت 1.1%. وعلى أساس شهري ارتفع التضخم الأساسي 0.2% في أكتوبر بما يتوافق مع توقعات السوق، لكنه تباطأ من 0.5% في سبتمبر. وارتفع المؤشر الأساسي الأضيق نطاقا والذي يراقبه الكثيرون في السوق ويستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ والكحول إلى 1.1% على أساس سنوي. وقادت التضخم الأساسي بشكل كبير أسعار الطاقة التي قفزت 10.7% على أساس سنوي في أكتوبر بينما ارتفعت أسعار السلع الصناعية الأخرى 0.4% فقط. وبلغ معدل التضخم في قطاع الخدمات وهو الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو 1.5% على أساس سنوي. لكن الأسعار انخفضت 0.3% على أساس شهري.