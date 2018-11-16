لوحة لفنان بريطاني تباع بـ 90 مليون دولار في مزاد بنيويورك

أعلنت دار كريستي للمزادات أن لوحة فنية رسمها الفنان البريطاني الشهير ديفيد هوكني حققت رقما قياسيا قدره 90 مليون دولار بمزاد في نيويورك يوم الخميس. وطبقا لدار المزادات، فإن اللوحة المسماة "بورتريه أوف آن أرتيست" ، وهي عبارة عن رسم لحمام سباحة وشخصين، تعود إلى عام 1972 ، وسجلت رقما قياسيا جديدا من حيث المبلغ الذي حققته بالنسبة لفنان ما زال على قيد الحياة. وكان النحات الأمريكي جيف كونز يحمل في السابق الرقم القياسي لمبلغ تحقق عن عمل فني يباع لفنان على قيد الحياة. ودرس هوكني 81/ عاما/ وهو بريطاني المولد، في الكلية الملكية للفنون قبل أن ينتقل إلى كاليفورنيا في ستينيات القرن الماضي. ويقسم وقته بين الولايات المتحدة وبريطانيا.