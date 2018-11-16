«صانع السوق» يحدث توازنا بين العرض والطلب ويضيق الفجوة بين سعر البيع والشراء

أكد مختصون أن صانع السوق يحدث توازن بين العرض والطلب ويضيق الفجوة بين سعر البيع والشراء ويساير حركة السهم، مبينين أن صناعة السوق تؤدي إلى وجود طلبات وعروض دائمة على السهم دون فجوات بين العرض والطلب، ما يساعد على زيادة كفاءة السوق.

وأكد حسام الغامدي محلل سوق الأسهم، أن صانع السوق يعمل على إيجاد توازن بين العرض والطلب ويضيق الفجوة بين سعر البيع وسعر الشراء ويساير حركة السهم ويعمل على زيادة جاذبية السوق وتحسين كفاءتها، حيث إن صانع السوق مؤسسة مالية متخصصة مرخص لها توفر أوامر مستمرة لشراء وبيع ورقة مالية مدرجة لتوفير سيولة للورقة بشرط الحصول على عضوية السوق وتحمل مخاطرة الاحتفاظ بحجم معين من الأسهم كمخزون وعدم تسريب أي من نشاطات صناعة السوق للموظفين، مضيفا أن "السوق تحدد مدى استيفاء مقدم الطلب للشروط لبدء ممارسة نشاط صناعة السوق التي يمكنه إيقافها أو تعليقها في أي وقت".

وأشار إلى أن تطبيق صانع السوق يحفز السوق ويمدها بسيولة كبيرة ويقوم بالعمل باستمرار على عرض سعر لسهم معين هو متخصص به أو أكثر لتحقيق طلب وعرض السيولة وتلبية العرض والطلب وتقليص الفجوة التي يقوم بتنفيذها.

من جهته، قال محمد الشمري محلل سوق الأسهم، "إن صانع السوق يسهل عملية التداول على سهم ويمتلك مخزونا من الأسهم ويعمل على تقليص الفارق بين العرض والطلب لتحفيز المتداولين على تغيير أسعار طلباتهم أو دخول طلبات وعروض جديدة وتغيير أسعار الأوامر للشراء والبيع ليكون متجاوبا مع تحرك السهم". وأضاف أنه "إذا كانت العروض كبيرة على السهم يخفض صانع السوق أسعار البيع والشراء حتى يحدث التوازن"، مبينا أن صناعة السوق تؤدي إلى وجود طلبات وعروض دائمة على السهم دون فجوات بين العرض والطلب ويساعد على زيادة كفاءة السوق. وأوضح أن الهدف من وجود صانع السوق إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وإجراءات صناعة السوق تهدف إلى ممارسة نشاطات صناعة السوق وتعفي أي شخص من تطبيق أحكام ويساير حركة السهم طوال الوقت ويحقق ربحه من فرق أوامر البيع والشراء، ولا يستفيد من الارتفاعات العادية لسعر السهم، كما لا يتضرر من التراجعات العادية لسعر السهم وإصدار أوامر الشراء والبيع وإعادة هيكلة المقابل المالي للسوق لزيادة السيولة. من جانبه، أوضح سراج الحارثي محلل سوق الأسهم، أن صانع السوق يعمل على إيجاد المحفزات للتمويل، ويعمل على عرض سعر لسهم معين هو متخصص في تحقيق طلب وعرض دون التأثير في سعر السهم صعودا وهبوطا وتقليص الفجوة بينهما ويحصل على أرباحه من خلال الفرق بين أسعار العروض والطلبات، مضيفا أن "وجود صانع السوق يعمل على تطوير سوق الأسهم ويفتح أبوابها للشركات التي تعمل وفق نموذج استثماري وتحقيق العوائد للشركات المدرجة".