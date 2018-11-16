الأسهم السعودية تعود للربحية مع مواجهة «التطوير العقاري» ضغوط القطاعات القيادية

عادت الأسهم السعودية للربحية في جلسة أمس لتغلق عند 7662 نقطة بارتفاع طفيف بلغ نقطتين، مع انحسار السيولة بنسبة 18 في المائة لتصل إلى دون ثلاثة مليارات ريال. وجاء الارتفاع بعد نجاح قطاع التطوير العقاري بقيادة "جبل عمر" في مواجهة تراجع أكبر قطاعين في السوق "المواد الأساسية" و"المصارف". توقف سلسلة التراجع إشارة إيجابية لكنها تحتاج إلى أن تعزز بأداء أفضل يقود السوق لمستويات تفوق متوسطاتها التي فقدتها خلال الأسبوع، أو استعادة مستويات 7700 نقطة على الأقل. وارتفاع أسعار النفط وتحسنها يبدو أنه لعب دورا في تخفيف حدة الضغط على السوق، خاصة بعد تراجعه في الآونة الأخيرة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7659 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7684 نقطة بنسبة 0.33 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7628 نقطة بنسبة 0.41 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 7662 نقطة بارتفاع نقطتين بنسبة 0.03 في المائة. وتراجعت السيولة 18 في المائة بنحو 634 مليون ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بمعدل 26 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 23 مليون سهم لتصل إلى 128 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.24 في المائة. وتراجعت الصفقات بنحو 8 في المائة لتصل إلى 114 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.96 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.8 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 856 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 768 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 6 في المائة بتداولات 184 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "جاكو" بنسبة 6.6 في المائة ليغلق عند 10.70 ريال، يليه "الجوف الزراعية" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 22.34 ريال، وحل ثالثا "تبوك الزراعية" بنسبة 3.98 في المائة ليغلق عند 10.18 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 134 ريالا، يليه "سافكو" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 76.50 ريال، وحل ثالثا "سويكورب وابل ريت" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 8.60 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 411 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 13 في المائة بقيمة 370 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 7 في المائة بقيمة 205 ملايين ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية