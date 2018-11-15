صندوق النقد الدولي يحذر من تأثيرات الخروج الصعب على اقتصاد المملكة المتحدة

حذّر صندوق النقد الدولي اليوم من التأثيرات المستقبلية السالبة على اقتصاد المملكة المتحدة في حال مغادرتها للاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في لقاء صحفي إن الخروج الصعب يمثل أكبر المخاطر على النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة المتحدة.

ودعا جيري بحسب ما نقله موقع "بي بي سي" الطرفين إلى مواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق قبل وقت كافي من موعد المغادرة الرسمي، مشدداً على ضرورة أن يشمل أي إتفاق تخصيص فترة انتقالية لتخفيف حدة الصدمة على الشركات والأشخاص ومن أجل توفير الوقت الكافي للتأقلم على الوضع الجديد.