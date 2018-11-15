هيئة كبار العلماء: الجهاز العدلي في المملكة ماضٍ في تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط في قضية خاشقجي

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن دستور المملكة العربية السعودية كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الحكم في المملكة يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة، مشددة في ذات الوقت على أن القضاء في المملكة سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

وقالت في بيان لها:" تابعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بيان النائب العام الذي أوضح الخطوات والإجراءات التي اتخذتها النيابة بقضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - حتى هذه اللحظة ما يؤكد أن الجهاز العدلي القضائي بالمملكة ماض في تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط في هذه الجريمة.

وأضافت الأمانة العامة " أن نظام العدالة بالمملكة يكفل الحقوق، ويتوخى الحق، ويعاقب أي معتد بالجزاء العادل المقرر شرعًا ونظامًا.