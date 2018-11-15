الجامعة العربية تنوه بالإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن قضية "خاشقجي"

نوهت جامعة الدول العربية بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، في إطار التحقيقات الخاصة بقضية مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمة الله - .

وأشادت الجامعة، في بيان رسمي أصدرته اليوم، بالبيان الصادر عن معالي النائب العام الذي أوضح أنه تم توجيه اتهامات ودعوى جزائية بحق عدد من الأشخاص الذين كانوا قد أوقفوا على ذمة هذه القضية .

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تعد دلالةً على مدى الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بالتوصل إلى المسؤولين عن ارتكاب واقعة القتل واتخاذ الإجراءات الحازمة في هذا الشأن .

وأشارت الجامعة إلى أهمية أن تقابل هذه الإجراءات بجدية مماثلة من الجانب التركي لتقديم الأدلة والقرائن المتوافرة لديه حول هذه القضية، والتجاوب أيضاً مع المطلب السعودي بالاتفاق على آلية للتعاون بين البلدين في هذا الخصوص .