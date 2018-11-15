الذهب يستقر عند 1211دولار للأوقية

استقر الذهب اليوم الخميس حيث كسب الدولار زخما بعد متاعب في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مما أبطل أثر الإقبال المحدود على المعدن من مستثمرين يبحثون عن غطاء من التداعيات السياسية.

وفي الساعة 1057 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مستقرا دون تغير عند 1211.21 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت الأسعار واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة لتصل إلى 1211.60 دولار للأوقية.

وقفز مؤشر الدولار، مما يجعل الذهب أقل إغراء لحملة العملات الأخرى، بعد أن سقط اتفاق الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في أتون فوضى.

لكن بعض تدفقات البحث عن ملاذ آمن اتجهت إلى الذهب، مخزن القيمة التقليدي في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، في ظل تراجع أسواق الأسهم.

وقال وارن باترسون المحلل في آي.ان.جي "رأينا بعض الاستقالات من الحكومة البريطانية... لذا فإن عدم التيقن يقدم بعض الدعم لأسعار الذهب في المدى المتوسط.

"سنجد دعما جيدا جدا عند 1200 دولار لكن سنجد صعوبة في اختراق 1250 دولارا في المدى القريب."

وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفوية إلى 14.15 دولار للأوقية. وانخفض المعدن إلى أدنى مستوياته منذ 21 يناير كانون الثاني 2016 عندما سجل 13.85 دولار في الجلسة السابقة.

وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 829.47 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة مسجلا 1130.30 دولار للأوقية.