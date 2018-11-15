تراجع أرباح "طيران الإمارات" 86% متأثرة بارتفاع تكاليف الوقود وأسعار الصرف

أعلنت طيران الإمارات اليوم الخميس تراجع أرباح النصف الأول 86 بالمئة متأثرة بارتفاع تكاليف الوقود وأسعار صرف غير مواتية.

وحققت طيران الإمارات، أكبر شركة رحلات جوية طويلة في العالم، 226 مليون درهم (62 مليون دولار) في الأشهر الستة حتى 30 سبتمبر مقارنة مع 1.7 مليار درهم قبل عام.

وزادت الإيرادات عشرة بالمئة إلى 48.9 مليار درهم.

كان تييري أنتينوري المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة حذر يوم الثلاثاء من ضغوط على الأرباح من ارتفاع تكاليف الوقود ودولار قوي. وقال إن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وعدم الاستقرار السياسي أضعفت الأرباح أيضا.

(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي)