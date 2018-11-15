وزارة التجارة الصينية: تم استئناف مباحثات التجارة مع أمريكا

أعلنت وزارة التجارة في بكين اليوم الخميس أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية استأنفا مباحثات التجارة على مستوى عال بعد محادثة هاتفية بين الرئيس الصيني شي جين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب مطلع هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم الوزارة جاو فينج " بعد المحادثة الهاتفية بين رئيسي الصين والولايات المتحدة الأمريكية في الأول من هذا الشهر، تم استئناف الاتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين في مجالي الاقتصاد والتجارة".

وأضاف" فريق العمل يبقى على تواصل وثيق من أجل تطبيق الإجماع الذي توصل إليه رئيسا الدولتين".

ويمثل استئناف المباحثات دلالة محتملة على حدوث انفراجة في العلاقات بين بكين وواشنطن، اللذين يخوضانا حربا تجارية منذ يوليو الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في نهاية هذا الشهر.