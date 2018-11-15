أسهم أوروبا ترتفع مع صعود شركات التعدين

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس حيث استقرت أسعار النفط بينما ارتفعت شركات التعدين بفعل الآمال في أن تتوصل الصين والولايات المتحدة تسوية تنهي نزاعهما التجاري الممتد وهو ما تغلب على أثر أنباء سيئة في قطاع التكنولوجيا.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة في الساعة 0844 بتوقيت جرينتش وصعدت بورصات ألمانيا وإسبانيا وفرنسا أكثر من 0.4 بالمئة. وتجاوز أداء المؤشر فايننشال تايمز البريطاني مؤشرات منطقة اليورو مع نزول الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة.

وتعززت المعنويات بعدما سلمت الصين ردا مكتوبا على المطالب الأمريكية لإجراء إصلاحات تجارية واسعة النطاق قبيل اجتماع متوقع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترمب في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وارتفع قطاع المواد الأساسية الأوروبي 1.1 بالمئة وهو من القطاعات الرئيسية المستفيدة من تراجع التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وتلقى القطاع دعما أيضا من ارتفاع أسعار النحاس والمعادن الصناعية وهبوط الدولار الأمريكي.

وقفز سهم كابيتال جروب البريطانية لإدارة الأصول 9.4 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس ومؤشر الشركات المتوسطة في لندن بعدما أعلنت الشركة عن صافي تدفقات نقدية قياسية.

وصعد سهم بويج الفرنسية 3.4 بالمئة بعدما أعلنت الشركة تحقيق أرباح أفضل من المتوقع في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وتراجع قطاع السيارات وسجل مؤشره انخفاضا بنسبة 1.4 بالمئة بعدما نسفت الحكومة الصينية الآمال بأن تخفض بكين الضريبة على مشتريات السيارات في محاولة لتعزيز الطلب وإنعاش لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتذيل سهم دايملر الألمانية الأداء على المؤشر داكس متأثرا بخفض سيتي تصنيف السهم.