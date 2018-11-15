كاريكاتير 2018/11/15

كاريكاتير
- 5 آلاف عقار مرهون خلال شهرين بارتفاع 45 %
- لاجارد تحث المصارف المركزية على النظر في إصدار عملات رقمية
- الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يتوصّلان إلى مشروع اتفاق بشأن بريكست
- استطلاع: تراجع أعداد الطلاب الأجانب في أمريكا للعام الثاني على التوالي
- نكسة جديدة للاقتصاد الياباني بسبب سلسلة من الكوارث الطبيعية
- شركة ترفيه تُطلق هويتها الجديدة بمسمى " شركة مشاريع الترفيه السعودية"
- أسهم أوروبا تنخفض وسط مخاوف بشأن النمو وهبوط النفط
- تراجع الناتج الإجمالي للاقتصاد الألماني بنسبة 0.2%
- الاتحاد الأوروبي يغرم اليونان 11.3 مليون دولار لعدم استردادها مساعدات حكومية غير قانونية
- اقتصاد اليابان ينكمش في الربع الثالث والحرب التجارية تخيم على آفاق الانتعاش
أضف تعليق