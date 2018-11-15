5 آلاف عقار مرهون خلال شهرين بارتفاع 45 %

بلغ عدد العقارات المرهونة التي وثقتها كتابات العدل في السعودية بسبب ديون وقروض نحو 4803 عقارات خلال الشهرين الماضيين من العام الهجري الجاري، بارتفاع 45 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لإحصائية عدلية اطلعت "الاقتصادية" وثقت كتابات العدل في منطقة الرياض نحو 1092 عقارا مرهونا، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة تقارب 22.8 في المائة من العقارات المرهونة، تليها منطقة مكة بتوثيق 847 عقارا، تلتها المنطقة الشرقية بـ828 عقارا مرهونا.

وسجلت منطقة القصيم 434 عقارا مرهونا، تليها منطقة المدينة بـ358 عقارا مرهونا، تليها عسير بـ386 عقارا مرهونا، ثم منطقة الحدود الشمالية 201 عقار مرهون، تليها جازان بـ182 عقارا مرهونا، ومنطقة حائل بـ165 عقارا.

فيما بلغ عدد العقارات المرهونة في الجوف 110 عقارات، تلتها منطقة تبوك 106 عقارات، ومنطقة الباحة بـ73 عقارا مرهونا، في حين سجلت نجران أقل المناطق بـ42 عقارا مرهونا.

وتعمل وزارة العدل على إطلاق خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات لملكية "العقارات" ومساحاتها، عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل، التي تخص في مرحلتها الأولى الإفادة عن بيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط.

وتعمل هذه الخدمة الإلكترونية بالاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط. وتتطلب الخدمة إرسال رسالة نصية لجوال طالب الاستعلام وذلك عقب تسجيله بقواعد البيانات، وستظهر للمستعلم بيانات الملكيات الخاصة بأملاك الشركات .