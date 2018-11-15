مختصون: إلغاء الطرح الإلزامي لشركات التمويل يخفض احتمالات تعثرها

منال الأحمدي من جدةاعتبر مختصون قرار إلغاء الحكومة الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام يلعب دورا رئيسيا لتفادي تبعات الآثار السلبية المحتملة في المستثمرين في حال تكبدت الشركة أي خسائر.وقال محمد العمران المحلل الاقتصادي، "إن إلغاء الحكومة الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام بنسبة من ملكية هذه الشركات بعد مرور عامين ماليين على الأقل من تأسيسها، بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح، يهدف إلى تفادي الآثار السلبية وتقليص زيادة حجم المديونيات المحتملة على المستثمرين في قطاع شركات التمويل في حال إلزام هذه الشركات بالطرح".وأضاف أن "قرار مجلس الوزراء الذي ينص على تشكيل لجنة وزارية لوضع معايير وإجراءات الطرح الإلزامي الوارد في البند "خامسا" من المادة "الخامسة" من نظام مراقبة شركات التمويل يعمل على رفع التنافسية والجودة والخدمات بين الشركات بهدف التنمية الاقتصادية نحو تحقيق الاقتصاد المزدهر بتنويع الاقتصاد"، معتبرا الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام يحد من الشفافية.وأكد أهمية مراقبة شركات التمويل بهدف تنظيم كل ما يخص مواردها المالية ورفع مستوى الشفافية، لافتا إلى أن هذا النوع من التمويل لا يوفر الحماية المطلوبة لودائع المستثمرين، حيث تكمن أهميته في كونه يشمل محافظ أسواق المال، ومحافظ أخرى وقائية، ومحافظ الاستثمار الائتمانية، ومحافظ الأسهم.من جهته أوضح حسين الرقيب المحلل الاقتصادي، أن الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام قد تكون له نتائج سلبية في حال لم تحقق الشركة المكاسب المرجوة أو تكبدت خسائر كبيرة.وقال "إن الخدمات التمويلية من الوسطاء الماليين غير المصرفيين بحاجة إلى دعم مثل صناديق التحوط وصناديق أسواق المال وتبادل الأموال المتداولة وشركات التمويل".من جانبه، قال عبدالمنعم عداس المستشار الاقتصادي، "إن شركات التمويل بحاجة إلى دعم من خلال قرارات مثل القرار الأخير الذي صدر ونص على إلغاء الحكومة الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام.وأضاف أن "مثل هذه القرارات تنعكس إيجابا حيث من الممكن أن تكون عاملا لخفض تكلفة كافة المعاملات المالية وخفض نسب تعثر تلك الشركات وجذب المستثمرين والحصول على أقل تكلفة لتمويل وتحسين بيئة الأعمال وتحسن النمو".