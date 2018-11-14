مؤشرات عالمية تقصي الأسهم القطرية .. وسوقها تهوي 1 %

تراجعت البورصة القطرية اليوم الأربعاء، بعدما قررت "إم إس سي آي" لمؤشرات الأسواق في مراجعة نصف سنوية عدم إدراج اثنين من أسهمها الرئيسة في مؤشراتها العالمية، بينما صعد مؤشر أبو ظبي مدعوما بمضاعفة "إم إس سي آي" وزن سهم بنك أبوظبي الأول في مؤشرها للأسواق الناشئة.وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.1 في المائة إلى 10199 نقطة. وشكل سهم "قطر للوقود" أكبر ضغط على المؤشر بتراجعه بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة، بينما هبط سهم "مسيعيد للبتروكيماويات" 1.5 في المائة. وقررت "إم إس سي آي"، وعلى عكس توقعات السوق، عدم إدراج أي من السهمين في مؤشراتها العالمية.وتراجع سهم بنك الدوحة 6.3 في المائة بعدما حركته "إم إس سي آي" إلى مؤشر أصغر حجما في قرار يسري بنهاية الشهر.وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.1 في المائة إلى 5021 نقطة، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات، 2.8 في المائة. وقررت "إم إس سي آي" مضاعفة وزن السهم في مؤشرها للأسواق الناشئة، وفقا لما ذكرته "أرقام كابيتال".وزاد سهم بنك أبوظبي التجاري 1 في المائة في تعاملات محدودة، بينما صعد سهم بنك الاتحاد الوطني 0.6 في المائة.وعين بنك أبوظبي التجاري "باركليز" لتقديم المشورة في اندماج محتمل مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، بحسب ما أوردته "رويترز"، نقلا عن مصادر مصرفية.وأغلق مؤشر سوق دبي مستقرا عند 2776 نقطة، مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.7 في المائة، وسهم "أرامكس" للخدمات اللوجستية 1.7 في المائة. لكن سهم "دبي للاستثمار" هبط 3.8 في المائة، بعدما قررت "إم إس سي آي" نقله إلى مؤشرها للشركات الإماراتية الصغيرة، من مؤشرها القياسي للإمارات. وصعد مؤشر البحرين 0.4 في المائة إلى 1311 نقطة. ونزل مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 4460 نقطة.وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.4 في المائة إلى 13487 نقطة، مع هبوط سهم المجموعة المالية "هيرميس" 2.5 في المائة، بينما تراجع سهم "بايونيرز القابضة" 7.5 في المائة. لكن سهم "الحديد والصلب المصرية" صعد 4.4 في المائة، بعدما توصلت الشركة إلى اتفاق لتسوية مديونية بقيمة 58.7 مليون دولار مع بنك مصر.