الأسهم السعودية تخسر "المتوسطات" وتغلق دون 7700 نقطة بضغط القطاعات القيادية

تراجعت الأسهم السعودية في جلسة اليوم الأربعاء، بنحو 24 نقطة بنسبة 0.3 في المائة لتغلق عند 7750 نقطة، وانخفضت قيمتها السوقية بنحو 4 مليارات ريال لتصل إلى 1.83 تريليون ريال. رغم التراجع إلا أنها بقيت محافظة على نحو نصف مكاسب الجلسة السابقة، جاء التراجع بضغط من قطاع المصارف بقيادة "الراجحي"، ويأتي الانخفاض حتى مع ارتفاع أكثر القطاعات ليظهر مدى تأثير قطاع المصارف والمواد الأساسية في السوق.

الأداء الإيجابي للجلسة السابقة لم يستمر ليخسر متوسط 21 يوما ويغلق أقل منه لكنه بقي محافظا على مستويات 7700 نقطة ما يجعل السوق قادرة على استعادة متوسط 21 يوما. ويبدو أن السوق تجد صعوبة في جذب السيولة إليها ، حيث فقدت أكثر من 20 في المائة من أعلى مستوياتها، واستمرار تراجع أسعار النفط سيحد من شهية المستثمرين نحو المخاطرة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7774 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7786 نقطة رابحا 0.14 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7731 نقطة فاقدا 0.56 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7750 نقطة فاقدا 24 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. وتراجعت قيم التداول 8 في المائة بنحو 270 مليون ريال لتصل إلى 3 مليارات ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 13 في المائة بنحو 16 مليون سهم متداول لتصل إلى 141 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.26 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 10 في المائة بنحو 12 ألف صفقة لتصل إلى 127 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفع 12 قطاعا مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.78 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 1.7 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.3 في المائة. تصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.5 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بقيمة 883 مليون ريال بنسبة 29 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 17 في المائة بقيمة 522 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 15 في المائة بقيمة 472 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "سدافكو" بالنسبة القصوى ليغلق عند 98 ريالا، يليه "مجموعة السريع" مرتفعا بالنسبة القصوى ليغلق عند 11.92 ريال، وحل ثالثا "الجزيرة ريت" بنسبة 7.4 في المائة ليغلق عند 16.46 ريال. تصدر المتراجعة "ميفك ريت" بالنسبة القصوى ليغلق عند 9 ريالات، يليه "أسمنت نجران" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 8.56 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الشرقية" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 20.42 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 374 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 11 في المائة بقيمة 341 مليون ريال، وحل ثالثا "الأسماك" بنسبة 4 في المائة بقيمة 122 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية