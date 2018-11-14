الدولار يهبط عن أعلى مستوى في 16 شهرا مع توجه المستثمرين لجني الأرباح

هبط اليورو أمس لما دون 1.13 دولار في الوقت الذي تتمسك فيه إيطاليا بهدفها لعجز الميزانية في مسودة أعادت تقديمها وبعد تأكد نمو اقتصاد منطقة اليورو بأبطأ وتيرة في أربع سنوات في الربع الثالث من العام.

وبحسب "رويترز"، جرى تداول العملات الرئيسية في نطاقات ضيقة مع هبوط الدولار عن أعلى مستوى في 16 شهرا الذي بلغه هذا الأسبوع في ظل قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح.

وانخفض الجنيه الاسترليني مع تأهب المستثمرين للمواجهة بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزملائها في الحكومة، حيث تسعى لإقناعهم باتفاق توصلت إليه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وانخفض اليورو إلى 1.1265 دولار، متراجعا 0.2 في المائة، بعد أن تداوله فوق 1.13 دولار في وقت متأخر من الثلاثاء.

وبلغت العملة الأوروبية الموحدة أدنى مستوى في 16 شهرا عند 1.1216 دولار في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 97.383، وبلغ المؤشر أعلى مستوياته في 16 شهرا عند 97.693 يوم الإثنين.

وهبط الاسترليني 0.4 في المائة إلى 1.2922 دولار ونزل 0.2 في المائة مقابل اليورو إلى 87.18 بنس.

وخسرت الكرونة السويدية 0.7 في المائة مقابل اليورو لتسجل 10.299 كرونة بعد تضخم أضعف من المتوقع.

ولم يسجل الدولار تغيرا يذكر مقابل الين الياباني عند مستوى 113.90، ولامست العملة اليابانية أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 114.20 يوم الإثنين.

وتراجع الدولار الأسترالي إلى 0.7199 دولار أمريكي منخفضا 0.2 في المائة، وهبط الدولار الكندي قليلا إلى 1.3240 دولار كندي للدولار الأمريكي، مقتربا من أدنى مستوياته في أربعة أشهر والذي بلغه بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، وهو أحد الصادرات الرئيسية لكندا.

من جهة أخرى، استقرت أسعار الذهب أمس مع تراجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوى في 16 شهرا الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع وذلك وسط صعود في اليورو والجنيه الاسترليني إثر التوصل إلى مسودة اتفاق للانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي.

واستقر السعر الفوري للذهب عند 1202.08 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت الأسعار في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوياتها منذ 11 تشرين الأول (أكتوبر) عند 1195.90 دولار للأوقية.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1203.9 دولار للأوقية، وقال جون شارما الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني: "حدث بعض البيع في الدولار الأمريكي، الصعود انحسر، ما ساعد الذهب على التحسن".

ويخفض تراجع الدولار تكلفة الذهب على حملة العملات الأخرى، وأضاف شارما "نرى المستثمرين والمضاربين يقتنصون الذهب لأنه يملك إمكانية الصعود إلى 1230 وإلى 1240 دولارا".

وصعدت الفضة 0.1 في المائة في المعاملات الفورية إلى 14 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1105.25 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين 0.1 في المائة إلى 834 دولارا للأوقية.