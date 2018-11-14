الإنتاج الصناعي والاستثمار يفوقان التوقعات في الصين خلال 2018

كشفت بيانات اليوم الأربعاء أن الإنتاج الصناعي للصين نما 5.9 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر بينما زادت استثمارات الأصول الثابتة 5.7 بالمئة في الشهور العشرة الأولى من العام ليفوق كلاهما التوقعات.

لكن مبيعات التجزئة زادت أقل من المتوقع الشهر الماضي.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع نمو إنتاج الصناعات التحويلية إلى 5.7 بالمئة من 5.8 بالمئة في سبتمبر.

وكان من المتوقع تسارع نمو الاستثمار على نحو طفيف إلى 5.5 بالمئة في الشهور العشرة الأولى من 5.4 بالمئة في الفترة بين يناير وسبتمبر.

وزادت استثمارات القطاع الخاص في الأصول الثابتة 8.8 بالمئة بين يناير وأكتوبر مقارنة مع زيادة 8.7 بالمئة في الفصول الثلاثة الأولى من العام.

ويشكل الاستتثمار الخاص نحو 60 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في الصين.

وزادت مبيعات التجزئة 8.6 بالمئة في أكتوبر عنها قبل عام. وتوقع المحللون زيادتها 9.1 بالمئة وهو ما يقل عن مستوى نمو سبتمبر أيلول البالغ 9.2 بالمئة.

وفي حين تنذر الرسوم الجمركية الأمريكية بمزيد من الضغوط على اقتصاد الصين المتباطئ بالفعل، حول صناع القرار في بكين تركيزهم في الأشهر الأخيرة صوب إجراءات لتحفيز النمو شملت زيادة الإنفاق على البنية التحتية وخفض الضرائب والرسوم.

لكن المحللين يقولون إن الأمر سيستغرق وقتا قبل أن يبدأ الاقتصاد في التوازن.