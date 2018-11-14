الكرملين: موسكو تراقب الوضع في سوق النفط العالمية عن كثب

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين اليوم الأربعاء إن موسكو تراقب الوضع في سوق النفط العالمية عن كثب.

وقال بيسكوف "هناك تقلبات بلا ريب لكن السوق هي السوق."

فقدت أسعار النفط سبعة بالمئة أمس الثلاثاء وسط مخاوف بشأن تنامي الإمدادات وانحسار الطلب.

وعوض خام برنت القياسي بعض خسائره اليوم بفعل احتمالات أن تتفق أوبك والمنتجون غير الأعضاء على خفض الإنتاج خلال اجتماع يعقد الشهر القادم.