ترمب يرشح الجنرال المتقاعد جون أبي زيد سفيرا لدى السعودية

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجنرال المتقاعد جون أبي زيد سفيرا لدى السعودية، وقال البيت الأبيض أن ترمب اختار أبي زيد، الذي كان قائدا للقيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق لكي يكون سفير واشنطن في الرياض، ويتعين أن يؤكد مجلس الشيوخ ترشيح أبي زيد.