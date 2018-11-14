ترمب يرشح الجنرال المتقاعد جون أبي زيد سفيرا لدى السعودية

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجنرال المتقاعد جون أبي زيد سفيرا لدى السعودية، وقال البيت الأبيض أن ترمب اختار أبي زيد، الذي كان قائدا للقيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق لكي يكون سفير واشنطن في الرياض، ويتعين أن يؤكد مجلس الشيوخ ترشيح أبي زيد.
محليات
- السماح للأفراد باستقدام العمالة الإندونيسية.. ونوفمبر المقبل موعد الوصول
- هل تشبعت الأسواق من حملة ماجستير إدارة الأعمال؟
- لتسهيل التحصيل.. استحداث قنوات دفع جديدة ضمن نظام «سداد» قريبا
- وزير التعليم يوجه بتوطين الوظائف الإدارية والإشرافية بالمدارس الأهلية والعالمية
- ضم محطة مطار الملك عبدالعزيز إلى قطار الحرمين خلال 3 أشهر
- أرادوها صفقة سياسية فوأدتها عدالة سعودية
- سفير الرياض بإندونيسيا: 30 ألف تأشيرة عمالة جاهزة للاستقدام كمرحلة أولى
- رسوم الأراضي البيضاء وبداية كسر الاحتكار
- ولي العهد يؤسس لـ 7 مشاريع استراتيجية بينها أول مفاعل للأبحاث النووية
- صندوق النقد: إيران تحتاج لبيع النفط بـ 100 دولار للبرميل لسد عجز ميزانيتها
أضف تعليق