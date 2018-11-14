أسهم أوروبا تنخفض وسط مخاوف بشأن النمو وهبوط النفط

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت أن الاقتصادين الألماني والياباني انكمشا في الربع الثالث مما يغذي المخاوف بشأن النمو العالمي في ظل هبوط أسعار النفط. وتسهم حالة الشد والجذب بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بشأن ميزانية الحكومة للعام 2019 في حالة القلق، مع زيادة واضحة في العوائد على السندات الحكومية الإيطالية. وخسر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة بحلول الساعة 08:19 بتوقيت جرينتش مع نزول شتى البورصات والقطاعات في أنحاء القارة. وفي لندن، هبط المؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.8 بالمئة في الوقت الذي تسعى فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى إقناع حكومتها بقبول مسودة اتفاق للانفصال عن الاتحاد الأوروبي يقول معارضوها إنها تهدد استقلال ووحدة المملكة المتحدة. وفي دلالة على حالة عدم التيقن بشأن ما إذا كانت الحكومة ستوافق في اجتماعها على الاتفاق، استقر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار على الرغم من حالة الارتياح التي ستعم الأسواق جراء الخروج المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وانخفض مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 1.9 بالمئة وتراجع مؤشر قطاع التعدين 2.1 بالمئة.