لاجارد تحث المصارف المركزية على النظر في إصدار عملات رقمية

دعت كريتسين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي المصارف المركزية إلى النظر في إصدار عملات رقمية.

وقالت لاجارد: "أعتقد أنه يجب علينا النظر في إمكانية إصدار عملة رقمية. ربما يكون هناك دور على الدولة لتزويد الاقتصاد الرقمي بالمال"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج عن تصريحات للاجارد خلال زيارتها الحالية لسنغافورة التي تستضيف قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وأضافت: "هناك بنوك مركزية كثيرة في جميع أنحاء العالم تأخذ على محمل الجد النظر في هذه الأفكار ، ومن بينها كندا والصين والسويد وأوروجواي".

وتابعت: "في حين أن قضية العملة الرقمية ليست عالمية ، يجب أن نتحرى بشأنها بشكل أكبر وبجدية وبدقة".

