7 آلاف مخالفة لنظام العلامة التجارية .. 85 % منها تتركز في 4 سلع

بلغ عدد شكاوى ومخالفات نظام العلامة التجارية التي باشرتها وزارة التجارة والاستثمار، نحو 7000 مخالفة، وذلك خلال الأشهر التسعة الماضية من عام 2019 الجاري. ووفقاً لتقرير حديث للوزارة اطلعت "الاقتصادية" عليه، فقد تركزت أبرز المنتجات المقلدة والمخالفة في أربع سلع بنسبة تصل إلى 85 في المائة، شملت مستحضرات التجميل، والعطورات، والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى قطع الغيار.وأشار التقرير إلى أن فرق التفتيش ضبطت نحو 2.7 مليون سلعة لمنتجات الشواحن والبطاريات المقلدة والمغشوشة في العاصمة الرياض، كأكبر عملية ضبط خلال هذه الفترة، فيما بلغ عدد المنتجات المعيبة التي استدعتها الوزارة 305 آلاف منتج.وفيما تنوع المخالفات من تزوير للعلامات التجارية المسجلة أو تقليدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وينص نظام العلامات التجارية على عقوبة السجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من زوّر علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور. ويعاقب نظام العلامات التجارية كل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، وكل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك بالغرامات المالية أو السجن أو بالعقوبتين مجتمعتين. وأكدت وزارة التجارة والاستثمار مواصلة اتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في تخزين أو توزيع أو عرض وبيع أي منتجات مقلدة لعلامات تجارية، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.