«هيئة النقل»: تطبيق اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير

بدأت هيئة النقل العام، تطبيق اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع، وجعله جاذبا للاستثمار، ومنظما للعلاقة التعاقدية، ودافعا لزيادة التنافسية والرقابة الذاتية.وفي هذا الصدد، أوضح المهندس فواز السهلي نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري، أن الهيئة راعت في آلية تنفيذ أحكام اللائحة التدرج في التطبيق على مدى ثلاث سنوات من تاريخ النفاذ، حيث أرجأت التطبيق لبعض الشروط والأحكام الواردة في اللائحة لتمكين المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تصحيح أوضاعهم بما يتفق معها، وذلك حافظا على الأصول والاستثمارات القائمة.وتم تطبيق اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير اعتبارا من 30 صفر من العام 1440 هـ.من جانبه، أفاد المهندس معيض آل سعيد نائب الرئيس المساعد لتنظيم النقل البري، بأن الآلية المعتمدة لتنفيذ أحكام اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات، مكنت المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تجديد تراخيصهم دون الإلزام باستيفاء بعض الشروط والأحكام الواردة في اللائحة، حيث منحت الآلية مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1443هـ، لاستيفاء شرط الحد الأدنى من عدد السيارات المطلوب حسب تصنيف فئات التراخيص الجديدة، واستيفاء شرط العمر التشغيلي للسيارات العاملة في نشاط تأجير السيارات والمحدد بـ (5) سنوات من سنة الصنع، والاستمرار بمزاولة النشاط من خلال مكاتب الخدمة القائمة قبل نفاذ اللائحة حتى تاريخ 30 صفر 1443هـ، وتجديد خطابات الموافقة الصادرة لها، على ألا تصدر موافقات لمكاتب خدمة جديدة بعد تاريخ نفاذ اللائحة. وفيما يتعلق بشروط وضوابط تأجير السيارات بسائق والتأجير بالساعة، والتعاقد مع وسطاء التأجير، بين آل سعيد، أن الآلية منحت المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1441هـ، لاستيفاء هذه الشروط والضوابط، أما ما يتعلق بالشكل النظامي للمنشأة والحدود المكانية، فقد منحت الآلية المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1443هـ لتصحيح الوضع.وذكر أن الآلية منحت المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 شعبان 1440هـ، لتسجيل السيارات العاملة بالنشاط وإصدار بطاقة تشغيل لها، وذات المهلة تنطبق على شرط الالتزام بصيغة العقد، والحد الأدنى من المتطلبات والبيانات والمعلومات الواجب توافرها فيه.