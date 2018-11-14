«هيئة النقل»: تطبيق اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير

بدأت هيئة النقل العام، تطبيق اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع، وجعله جاذبا للاستثمار، ومنظما للعلاقة التعاقدية، ودافعا لزيادة التنافسية والرقابة الذاتية.
وفي هذا الصدد، أوضح المهندس فواز السهلي نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري، أن الهيئة راعت في آلية تنفيذ أحكام اللائحة التدرج في التطبيق على مدى ثلاث سنوات من تاريخ النفاذ، حيث أرجأت التطبيق لبعض الشروط والأحكام الواردة في اللائحة لتمكين المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تصحيح أوضاعهم بما يتفق معها، وذلك حافظا على الأصول والاستثمارات القائمة.
وتم تطبيق اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير اعتبارا من 30 صفر من العام 1440 هـ.
من جانبه، أفاد المهندس معيض آل سعيد نائب الرئيس المساعد لتنظيم النقل البري، بأن الآلية المعتمدة لتنفيذ أحكام اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات، مكنت المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تجديد تراخيصهم دون الإلزام باستيفاء بعض الشروط والأحكام الواردة في اللائحة، حيث منحت الآلية مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1443هـ، لاستيفاء شرط الحد الأدنى من عدد السيارات المطلوب حسب تصنيف فئات التراخيص الجديدة، واستيفاء شرط العمر التشغيلي للسيارات العاملة في نشاط تأجير السيارات والمحدد بـ (5) سنوات من سنة الصنع، والاستمرار بمزاولة النشاط من خلال مكاتب الخدمة القائمة قبل نفاذ اللائحة حتى تاريخ 30 صفر 1443هـ، وتجديد خطابات الموافقة الصادرة لها، على ألا تصدر موافقات لمكاتب خدمة جديدة بعد تاريخ نفاذ اللائحة. وفيما يتعلق بشروط وضوابط تأجير السيارات بسائق والتأجير بالساعة، والتعاقد مع وسطاء التأجير، بين آل سعيد، أن الآلية منحت المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1441هـ، لاستيفاء هذه الشروط والضوابط، أما ما يتعلق بالشكل النظامي للمنشأة والحدود المكانية، فقد منحت الآلية المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1443هـ لتصحيح الوضع.
وذكر أن الآلية منحت المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 شعبان 1440هـ، لتسجيل السيارات العاملة بالنشاط وإصدار بطاقة تشغيل لها، وذات المهلة تنطبق على شرط الالتزام بصيغة العقد، والحد الأدنى من المتطلبات والبيانات والمعلومات الواجب توافرها فيه.
- «هيئة النقل»: تطبيق اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير
- التزام 18162 محلا للملابس الجاهزة بالتوطين .. و4770 في نشاط السيارات
- الأسهم السعودية تفقد 24 نقطة .. وتقلبات النفط تقلل شهية المستثمرين نحو المخاطرة
- «نمو» تفقد 13 نقطة .. وقيمة التداول عند 2.5 مليون ريـال
- انتعاش في الأسواق العالمية مع انخفاض التوترات التجارية وتعافي أسهم «التكنولوجيا»
- لائحة وإجراءات جديدة لتنظيم نشاطات صناعة السوق
- الاستهلاك العالمي للطاقة يتحول نحو آسيا
- «أوبك» تحذر من تخمة نفطية في 2019 مع تنامي معروض المنافسين
- أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه «ضبابية» .. المستثمرون الألمان متشائمون
- الذهب يهبط دون 1200 دولار مع استقرار الدولار قرب ذروة 16 شهرا
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار اقتصادية
- محلية
- «هيئة النقل»: تطبيق اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير
أخبار اقتصادية- محلية
- "العمل": لن نتوقف عن التوطين.. نستهدف أنشطة المحاسبة وتقنية المعلومات والمحاماة
- سيارة كهربائية بقوة ألف حصان تخطف الأنظار في «مبادرة الاستثمار»
- 23 يوما تفصل المزارعين عن تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف
- اعتبارا من اليوم.. 10 شاحنات حدا أدنى لإصدار تراخيص منشآت النقل
- استقدام أكثر من 8 آلاف عاملة منزلية إندونيسية كدفعة أولى
- 151 قضية إفلاس تجاري خلال عام.. 93 % منها لمنشآت صغيرة
- وزير الخدمة المدنية لـ"الاقتصادية": تحديث اللوائح تطوير للقطاع الحكومي والموظف العام
- «الطيران المدني»: 12 مشروعا لتطوير المطارات ترى النور خلال أسابيع
- تذاكر قطار الحرمين غير قابلة للتحويل.. وإغلاق المكاتب قبل المغادرة بـ 10 دقائق
- «بنك التنمية» لـ "الاقتصادية": قروض المصارف تحرم 80 % من مستحقي التمويل
أضف تعليق