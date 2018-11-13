مؤسسة البترول الكويتية تعطل العمل بجميع شركاتها الأربعاء بسبب السيول

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تعطيل العمل بجميع شركاتها يوم الأربعاء بسبب موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد في الأيام الأخيرة.

واستقال وزير الأشغال العامة حسام الرومي من منصبه يوم الجمعة بسبب الدمار الواسع الذي لحق بالممتلكات العامة جراء الأمطار الغزيرة والسيول.

ورفعت شركة نفط الكويت حالة الطوارئ يوم السبت بعد السيول التي تسببت في مقتل شخص، وقالت إن المنشآت تعمل بصورة طبيعية.

بيد أن شركة نفط الكويت قالت في بيان إن مؤسسة البترول الكويتية علقت العمل في جميع شركاتها بعدما قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الثلاثاء تعطيل العمل في جميع المؤسسات الحكومية يوم الأربعاء، بما في ذلك الوزارات والمدارس.

وأعطت شركة البترول الوطنية الكويتية موظفيها أجازة لمدة يوم غدا الأربعاء باستثناء العاملين "بنظام الورديات، الذين تقتضي مهامهم التواجد في مقار عملهم".