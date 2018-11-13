صندوق النقد الدولي: يتوقع استمرار تنامي عجز الميزانية في إيطاليا حتى 2021

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إنه يتوقع استمرار تزايد عجز الميزانية في إيطاليا خلال السنوات الثلاث المقبلة بأكثر من التقديرات الحكومية.

وفي تقرير أولي توقع صندوق النقد ومقره في العاصمة الأمريكية واشنطن وصول عجز الميزانية في إيطاليا خلال العام المقبل إلى 2.7% من إجمالي الناتج المحلي ثم إلى ما بين 2.8% و 2.9% عامي 2020 و.2021

في المقابل فإن الحكومة الإيطالية تتوقع تحقيق عجز في الميزانية نسبته 2.4% عام 2019 ثم بنسبة 2.1% خلال 2020 و1.8% عام .2021