لتسهيل التحصيل.. استحداث قنوات دفع جديدة ضمن نظام «سداد» قريبا

علمت "الاقتصادية" من مصادر حكومية مطلعة، أن العمل جار حاليا على إدخال قنوات دفع إلكترونية جديدة ضمن خدمات نظام "سداد"، وذلك عبر شركات البطاقات الائتمانية العالمية مثل ماستر كارد وفيزا وأمريكان إكسبرس، على أن يتم إطلاقها قريبا.

ورجحت المصادر، حصول تقدم جوهري في الخدمات المقدمة عبر نظام سداد، مطلع العام المقبل 2019، لافتة إلى أن هذا التطوير يهدف إلى زيادة عمليات التحصيل للمدفوعات، خاصة من مواطني دول الخليج والمقيمين ممن ليس لديهم حسابات مصرفية في المملكة.

وأشارت إلى أن خدمة جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا مع أحد المصارف المحلية، تمكن الأجانب من السداد من خارج المملكة، ما يعزز عمليات التحصيل الإلكتروني للمدفوعات الحكومية.

وفيما يتعلق بسداد المبالغ الكبيرة، ذكرت أن العمل جار حاليا على معالجة هذه المشكلة الخاصة بالمستثمرين، خاصة المشتريات العقارية والمبالغ الإيجازية الضخمة، دون اللجوء إلى الشيكات المصدقة أو الهاتف المصرفي أو استخدام الصرافات الآلية.

وقالت، "هدفنا الاستغناء عن الشيكات المصدقة وتفعيل عمليات الدفع الكبرى عبر قنوات سداد".

وأطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق، منصة وطنية إلكترونية لفواتير الأعمال تحت مسمى "إيصال"، بهدف تسهيل آلية إجراء المدفوعات بين الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال المختلفة والموردين الذين يتعاملون مع هذه الجهات.

وستسهم منصة "إيصال" في خفض تكاليف المعاملات المالية، وتعزيز كفاءة البيئة المؤسسية من خلال تيسير عمليات الفوترة الخاصة بموردي الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال المختلفة وإتاحة دفعها إلكترونيا.

كما ستساعد على تحسين عملية إدارة المدفوعات المفوترة عبر المزايا الإضافية التي تقدمها للمستخدمين كتوضيح حالة الدفع للفواتير المصدرة، والرسومات البيانية وتحليل المدفوعات، وتدقيق عمليات المطابقة والتسوية للمبالغ المحصلة من خلال لوحة تحكم إلكترونية متكاملة.