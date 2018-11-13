الأسهم السعودية تعود للربحية بدعم شبه جماعي للقطاعات وسيطرة عمليات الشراء

عادت الأسهم السعودية للربحية بعد ثلاث جلسات خاسرة لتغلق عند 7774 نقطة بمكاسب 63 نقطة بنسبة 0.8 في المائة، ولتزيد قيمتها السوقية بنحو 13 مليار ريال لتصل إلى 1.84 تريليون ريال. وجاء الارتفاع بدعم شبه جماعي للقطاعات بقيادة المصارف. وتظهر الجلسة السيطرة التامة للمشترين، حيث أغلقت السوق عند أعلى مستوى في الجلسة، ما يزيد فرص استمرار الاتجاه الإيجابي في جلسة اليوم، خاصة مع استعادة متوسط 21 يوما، الذي يزيد من شهية المخاطرة نتيجة تفوق الأداء اليومي للسوق على متوسط الأداء الشهري. استمرار المحافظة على مستويات 7770 نقطة سيعزز من فرصة الوصول إلى 7900 نقطة التي عجز عن تجاوزها لأكثر من جلسة خلال شهر.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7711 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7774 نقطة رابحا 0.83 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7774 نقطة رابحا 63 نقطة بنسبة 0.8 في المائة. وارتفعت السيولة 24 في المائة بنحو 653 مليون ريال لتصل إلى 3.3 مليار ريال، بمعدل 29 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو 1.8 مليون سهم متداول لتصل إلى 125 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.23 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 3 في المائة بنحو ثلاثة آلاف صفقة لتصل إلى 115 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت جميع القطاعات ما عدا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.12 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.02 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 1.4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 33 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 19 في المائة بقيمة 651 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 12 في المائة بقيمة 394 مليون ريال.





أداء الأسهم

ارتفعت ثلاثة أسهم بالنسبة القصوى تصدرها "الباحة" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 19.80 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 9.95 في المائة ليغلق عند 19.22 ريال، وحل ثالثا "عناية" بنسبة 9.85 في المائة ليغلق عند 27 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "صناعة الورق" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 12.28 ريال، يليه "اتحاد الخليج" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 13.40 ريال، وحل ثالثا "بنيان ريت" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 8.40 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 365 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 301 مليون ريال بنسبة 9 في المائة، وحل ثالثا "ينساب" بنسبة 9 في المائة بتداولات 299 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية