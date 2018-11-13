"نمو" تهبط للجلسة الخامسة .. وقيم التداول تصعد 74 %

تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الخامسة على التوالي لتغلق عند 2457 نقطة فاقدة 12 نقطة بنسبة 0.5 في المائة، وارتفعت قيم التداول 74 في المائة بنحو 433 ألف ريال لتصل إلى مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة سبعة آلاف ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 49 في المائة بنحو 20 ألف سهم لتصل إلى 61 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.4 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 56 في المائة بنحو 50 صفقة لتصل إلى 138 صفقة. وتراجعت خمسة أسهم واستقرت البقية. وتصدر المتراجعة "ريدان" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 12.52 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 1.1 في المائة ليغلق عند 26.20 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 0.79 في المائة ليغلق عند 10.02 ريال.

وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 539 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 190 ألف ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بقيمة 178 ألف ريال.