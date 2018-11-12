"ريو تينتو" للتعدين تعيد اتمام برنامج إعادة شراء حصة 2.08 مليار دولار

أعلنت شركة التعدين متعددة الجنسية "ريو تينتو" اتمام برنامج إعادة شراء حصة بقيمة 2.08 مليار دولار من أسهمها المطروحة في البورصة، حيث أعادت شراء حوالي 41.2 مليون سهم بسعر69.69 دولار للسهم الواحد وهو ما يقل بنسبة 14% عن سعر السهم في السوق.

وقال "جيه.إس جاك" الرئيس التنفيذي للشركة "يسعدنا إعادة 2.1 مليار دولار إلى مساهمي ريو تينتو ليمتد من خلال برنامج إعادة شراء الأسهم. الطلب القوي ساعدنا على إعادة أقصى مبلغ ممكن للمساهمين وبخصم نسبته 14% عن سعر السوق. ومازال لدى الشركة 1.1مليار دولار سيتم إعادتها للمساهمين من خلال إعادة شراء أسهم ريو تينتو بي.إل.سي".

يذكر أن الكمية التي أعادت الشركة شرائها من أسهم "ريو تينتو ليمتد" والبالغة 41.20 مليون سهم تعادل 9.99% من إجمالي الأسهم العادية للشركة المطروحة للتداول في السوق. وبعد اتمام البرنامج سيصبح عدد أسهم "ريو تينتو ليمتد" المطروحة للتداول في السوق 371.22 مليون سهم.

في الوقت نفسه تعتزم مجموعة "ريو تينتو" إعادة شراء حصة من أسهم "ريو تينتو بي.إل.سي" بقيمة 1.119 مليار دولار اعتبارا من 28 فبراير 2019 على أن تكتمل العملية بحلول 28فبراير 2020 على أقصى تقدير.