المنتخب السعودي يحقق المركز الأول في بطولة العالم للرياضات الإلكترونية

حقق المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية المركز الأول في بطولة العالم العاشرة للعبة "تيكن 7" بعد فوز ممثله ساري الجفري على نظيره الياباني بنتيجة 5-4 في ختام منافسات البطولة بتايوان. وكانت هذه هي المشاركة الأولى للمنتخبات السعودية في هذه البطولة العالمية حيث حصل المنتخب السعودي على المركز الثاني في تصنيف أداء المنتخبات لجميع الألعاب بالبطولة العالمية من بين 38 منتخبا عالميا مشارك إذ شارك بفريقين في لعبتي "تيكن 7" و "ليج أوف ليجيند".

وقدم الأمير فيصل بن بندر رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية رئيس الوفد في البطولة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على اهتمامهم المستمر بتطوير الرياضة والرياضيين. مقدما شكره لتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لدعمه ومتابعته. مؤكدا أن الإنجازات السعودية للرياضات الالكترونية أمر غير مستغرب والأبطال السعوديين أصبحوا منافسين في جميع المحافل الدولية.