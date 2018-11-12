تعليق تداول أسهم "وفا للتأمين" و "ثمار" لعدم نشر النتائج المالية للربع الثالث

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن تعليق تداول أسهم كلا من الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" والشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" في السوق ابتداء من اليوم الاثنين الموافق 12 نوفمبر حتى إعلان الشركتين عن قوائمها المالية (نتائج الربع الثالث لعام 2018). وأوضحت "تداول" في بيانين منفصلين لها أن قرار تعليق السهمين يعود لعدم التزام كلا الشركتين بالإعلان عن قوائمها المالية (نتائج الربع الثالث لعام 2018) خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية.