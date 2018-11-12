"سابتكو" : تشغيل وصيانة المسارين الأول والثاني من قطار الرياض بـ 8.5 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" توقيع عقد تشغيل وصيانة المسارين الأول والثاني من مشروع قطار الرياض مع هيئة تطوير مدينة الرياض بقيمة 8.531.021.473 ريال لمدة 12 سنة بما في ذلك فترة التجهيز والتحضير. وأكدت الشركة أن الأثر المالي سيبدأ إعتبارا من الربع الرابع للعام المالي 2019 ولا يوجد طرف ذو علاقة.