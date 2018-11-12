الأسهم السعودية تستعيد مستوى الدعم 7700 نقطة رغم ضغوط البيع

تراجعت الأسهم السعودية بنحو 32 نقطة لتفقد 0.42 في المائة وتغلق عند 7711 نقطة، وتراجعت قيمتها السوقية بنحو خمسة مليارات ريال لتصل إلى 1.83 تريليون ريال. وجاء التراجع بضغط من قطاع المصارف بقيادة سهم "الراجحي". وكانت السوق خاسرة نحو 1 في المائة أثناء الجلسة، إلا أن المؤشر استطاع أن يعوض معظم الخسائر لتستعيد مستويات الدعم 7700 نقطة، في إشارة إيجابية قد تستمر لجلسة اليوم. وحتى كتابة التقرير تبقت ثماني شركات لم تعلن عن نتائجها المالية مع وصول الأرباح المجمعة 89 مليار ريال تقريبا لفترة تسعة الأشهر بنمو 1 في المائة، بينما بلغت في الربع الثالث 32 مليار ريال بنسبة 1 في المائة. ولا تزال السوق تحافظ على مكررات ربحية لآخر 12 شهرا عند 17 مرة ما يجعل السوق في مستويات سعرية مقبولة مقارنة بمتوسط مكرر ربحية السوق عند 16 مرة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7743 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7657 نقطة فاقدا 1 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7711 نقطة فاقدا 32 نقطة بنسبة 0.4 في المائة. وارتفعت السيولة 3 في المائة بنحو 72 مليون ريال لتصل إلى 2.7 مليار ريال، بمعدل 24 ألف ريال. بينما استقرت الأسهم المتداولة دون تغير يذكر لتصل إلى 123 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.23 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 8 في المائة لتصل إلى 112 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 1 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.9 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 0.5 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.2 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 1 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 875 مليون ريال، يليه "التأمين" بنسبة 16 في المائة بقيمة 430 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 16 في المائة بقيمة 425 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "الأسماك" بالنسبة القصوى ليغلق عند 26.60 ريال، يليه "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 162.40 ريال، وحل ثالثا "الأهلية" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 11.78 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "صناعة الورق" بالنسبة القصوى ليغلق عند 12.78 ريال، يليه "اتحاد الخليج" بنسبة 8.3 في المائة ليغلق عند 13.90 ريال، وحل ثالثا "سوليدرتي تكافل" بنسبة 7.2 في المائة ليغلق عند 14.76 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 260 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 9 في المائة بتداولات 256 مليون ريال، وحل ثالثا "صادرات" بنسبة 4 في المائة بقيمة 122 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية