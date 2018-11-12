«علي بابا» تحطم الرقم القياسي لمبيعات يوم العُزاب .. تجاوزت 30 مليار دولار

حطم عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا، الرقم القياسي لمبيعات يوم العُزاب الذي سجلته العام الماضي، متخطية مستوى 168 مليار يوان (24.15 مليار دولار) في أقل من 16 ساعة.

وبحلول منتصف الليل باعت شركة "على بابا" بضائع بأكثر من 30 مليار دولار، مدفوعة بالمبيعات على عديد من مواقعها الفرعية، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

ويوم العُزاب أكبر مناسبة للتجارة الإلكترونية في أنحاء العالم متخطية يوم التسوق في الولايات المتحدة المعروف باسم الجمعة السوداء.

وبحسب "رويترز"، أتمت الشركة تسوية مبيعات قيمتها نحو 69 مليار يوان (9.92 مليار دولار) في الساعة الأولى من يوم العُزاب، بزيادة نحو 21 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حين بلغت مبيعات أول ساعة 57 مليار يوان.

وتركز الإقبال على شراء الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى وعلى سلع أساسية مثل مسحوق الحليب والحفاضات.

وتجاوزت الشركة مبيعات العام الماضي قبل الرابعة بعد الظهر بقليل لكن الوتيرة أبطأ من العام الماضي، حين جرى تحطيم الرقم القياسي لعام 2016 أربع ساعات مبكرا عن ذلك عند الظهيرة.

وقال محللون إنه رغم استمرار النمو القوي فمن المرجح أن تواجه المبيعات عوامل اقتصادية غير مواتية ومنافسة جديدة من مناسبات تسوق أخرى.

وأوضح بدرو يب من شركة الاستشارات أوليفر وايمان "مع تزايد عدد مناسبات الترويج سنويا فإن يوم العُزاب لن يصبح الفرصة الوحيدة للحصول على أسعار رخيصة، "ورغم ذلك، فإن العملاء الذين يستمتعون بالتسوق في ذلك اليوم مازالوا أكثر ممن لا يجدون متعة في ذلك".

وجرت العادة أن تدشن مجموعة علي بابا الحدث السنوي بحفل ضخم شاركت فيه هذا العام المغنية الأمريكية مارية كاري وفنانة يابانية تقلد بيونسيه وعرض لسيرك دو سوليه.

ومن المتوقع أن يكون هذا آخر يوم عُزاب للشركة تحت رئاسة مؤسسها ورئيس مجلس الإدارة جاك ما.

وقالت المجموعة في أيلول (سبتمبر) إن دانييل تشانج الرئيس التنفيذي سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة في العام المقبل.

وفي حين تنمو المبيعات باطراد، فإن سهم المجموعة انخفض 16 في المائة العام الحالي وسط حالة من الضبابية الاقتصادية نتيجة الخلافات التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عدلت "علي بابا" توقعاتها لإيرادات العام بأكمله، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين، وقالت الشركة إن مبيعات السلع باهظة الثمن ستتأثر سلبا.

وبغية تعويض ذلك، ستتقاضى الشركة دخلا أقل من منصاتها في المدى القريب من أجل استبقاء العلامات التجارية والمشترين الجدد، حسبما ذكرت الشركة.

وأفادت "علي بابا" بأن نحو 180 ألف علامة تجارية تشارك في يوم العزاب وأن المبيعات اقتربت من 20 مليار دولار بحلول الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.