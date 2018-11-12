ماكرون: اليورو ليس بديلا للدولار .. واليوان عملة منطقة معينة





قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن اليورو ليس "بديلا واضحا" للدولار بفضل "القوة" الدولية للعملة الأمريكية.

وبحسب "الألمانية"، أوضح ماكرون، وهو يتحدث بالإنجليزية في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، :"حتى الآن، فشلنا في جعل اليورو بنفس قوة الدولار.. لقد قمنا بعمل رائع خلال السنوات الماضية لكنه غير كاف".

وأبرزت وكالة أنباء بلومبيرج قول الرئيس الفرنسي خلال المقابلة أن الشركات والكيانات الأوروبية تعتمد بشكل كبير على العملة الأمريكية. مضيفا أن "هذه قضية سيادة بالنسبة لي.. ولهذا السبب أريد أن نعمل عن كثب مع مؤسساتنا المالية، على المستوى الأوروبي ومع جميع الشركاء، من أجل بناء القدرات لنصبح أقل اعتمادا على الدولار".

وتابع : "هذا لا يعني أن نكون خصوما- لكني أفكر أنه من أجل الاستقرار العالمي، يجب أن تكون هناك عملة قوية مثل الدولار، ولكن يجب أن يكون هناك بعض البدائل. ويجب أن يكون اليورو واحدا من هذه البدائل، ما يعني أنه يتعين علينا تحسين هياكلنا المالية بشكل أفضل وتمويل ممثلينا على مستوى منطقة اليورو".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن العملة الصينية تعد بديلا حقيقيا للدولار، "ليس على المستوى العالمي ولكن على مستوى منطقة معينة".