ماكرون: "اليورو" ليس بديلا لـ"لدولار" الأمريكي بعد

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الأحد أن اليورو ليس "بديلاً واضحاً" للدولار بفضل "القوة" الدولية للعملة الأمريكية.

وقال ماكرون، وهو يتحدث بالإنجليزية في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية أذيعت اليوم الأحد "حتى الآن، فشلنا في جعل اليورو بنفس قوة الدولار.. لقد قمنا بعمل رائع خلال السنوات الماضية لكنه غير كاف. "

وأبرزت وكالة أنباء بلومبرج قول الرئيس الفرنسي خلال المقابلة أن الشركات والكيانات الأوروبية تعتمد بشكل كبير على العملة الأمريكية مضيفا "هذه قضية سيادة بالنسبة لي. ولهذا السبب أريد أن نعمل عن كثب مع مؤسساتنا المالية، على المستوى الأوروبي ومع جميع الشركاء، من أجل بناء القدرات لنصبح أقل اعتمادا على الدولار ".

وتابع "هذا لا يعني أن نكون خصوما- لكني أفكر أنه من أجل الاستقرار العالمي، يجب أن تكون هناك عملة قوية مثل (الدولار)، ولكن يجب أن يكون هناك بعض البدائل. ويجب أن يكون اليورو واحدا من هذه البدائل، مما يعني أنه يتعين علينا تحسين هياكلنا المالية بشكل أفضل وتمويل ممثلينا على مستوى منطقة اليورو".

وأضاف الرئيس الفرنسي أن العملة الصينية تعد بديلاً حقيقا للدولار، "ليس على المستوى العالمي ولكن على مستوى منطقة معينة."