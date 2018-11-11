انخفاض عملتي "بيتكوين" و"لايتكوين" أمام الدولار الأمريكي

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" انخفاضا إجماليا بنسبة 0.4% أمام الدولار الأمريكي، منذ الساعة الخامسة من مساء السبت (بتوقيت نيويورك) وكان سعرها قد بلغ في الساعة السابعة صباحا 6336 دولارا وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أن سعر عملة "لايتكوين" الرقمية المشفرة، انخفض بنسبة 1.6% ليصل سعرها إلى 51.15 دولارا. وتكون بذلك قد انخفضت قيمتها بنسبة 86% من أقصى قيمة لها عند 375 دولارا في 19 ديسمبر .2017 وسجلت انخفاضا بنسبة 79% خلال العام الجاري.

وتذبذب اسعار بيتكوين بنسبة 0.5% لتتراوح قيمة تداولها ما بين6333 و 6365 دولارا، ويتم حاليا تداولها بسعر ينخفض بنسبة 68% عن مستوى سعرها المرتفع البالغ 19.666الف دولارا الذي وصلت إليه في 17 ديسمبر .2017 وسجلت انخفاضا بنسبة 0.2% على مدار الأسبوع الماضي، وبنسبة 56% حتى الآن خلال العام الجاري.

وانخفضت أيضا عملة الريبل بنسبة 0.7% لتصل قيمة تداولها إلى 50 سنتا، كما انخفضت عملة إثريوم الرقمية المشفرة بنسبة 0.9% لتصل قيمة تداولها إلى 209.75 دولارا.