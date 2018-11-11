تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملاتها

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، فيما مالت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسائر قدرها 4.9 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 1.01 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وخسر مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) ما نسبته 1.18 % ليغلق عند مستوى 13570.89 نقطة، وتراجع مؤشر (إيجي إكس 70) بنسبة 05ر0 % مسجلًا 702.44 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) بنحو 0.23 % لينهي التعاملات عند مستوى 1756.2 نقطة.