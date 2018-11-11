المركزي المصري: التضخم يرتفع إلى 8.86% في أكتوبر

قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.86 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر من 8.55 بالمئة في سبتمبر.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

كان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.