"التقاعد" تدشن مع "معهد الإدارة" برنامج "عٌلوّ" لتأهيل الكوادر الوطنية

دشن اليوم محمد النحاس محافظ المؤسسة العامة للتقاعد بحضور الدكتور مشبب القحطاني مدير عام معهد الإدارة العامة برنامج "عٌلوّ" للخريجين الذي يقدم تأهيلا متخصصا للكوادر الوطنية من حديثي التخرج حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة التقاعد ومعهد الإدارة والذي كان أحد ثمارها برنامج "عٌلوّ". وأعتمد البرنامج الذي تم تصميمه وفق منهجية علمية على تعدد وسائـل التدريب حيـث يشتمل على تدريب صفي وتدريب تطبيقي في بيئات عمل متطورة لتعزيز اكتساب المتدربين للمعارف والمهارات المستهدفة.

وأكد محمد النحاس محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن المؤسسة تسعى من خلال البرنامج إلى الإسهام في تطوير الكوادر الوطنية وتأهيل الشباب السعودي للعمل في مختلف المجالات. مشيرا الي أن البرنامج يؤهل للمنضمين إليه الحصول على فرص وظيفية في المؤسسة بعد اجتيازه. مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار تطوير رأس المال البشري واستقطاب القدرات المميزة. وينقسـم البـرنامج إلى عدة مراحل إذ يبدأ بمرحلة التدريب الصفي المشـترك ثم ينقـسم إلى مســاريـن هما المسار المالي والإداري ومسار تقنية المعلومات ويبدأ كل مسار بتدريب صفي متخصص ثم يلي ذلك تدريب تطبيقي متخصص (على رأس العمل) في إحدى الشركات الكبرى داخل المملكة ثم يختم البرنامج بمرحـلة التدريـب التطبيقي المتخصص في المؤسسة العامة للتقاعد. كما يمنح البرنامـج المـتدربين مزايا متعددة أثناء فـترة التدريب منها التسجيل في التأمينات الاجتماعية والحصول على مكافأة مالية شهرية وتأمين طبي خلال مدة البرنامج الممتدة إلى 12 شهرا بالإضافة إلى شهادة إكمال للبرنامج.

وتضمنت شروط الالتحاق بالبرنامج أن يكون المتدرب سعودي الجنسية متفرغا للبرنامج بشكل كامل وأن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات المحاسبة والإدارة المالية أو الرياضيات والعلوم الاكتوارية أو نظم المعلومات الإدارية أو إدارة المخاطر والتأمين أو إدارة المشاريع للملتحقين بالمسار المالي والإداري أو أن يكون المتقدم حاصلا على أحد تخصصات تقنية المعلومات للالتحاق بالمسار التقني. كما أشترط البرنامج تجاوز المتدرب للمقابلة الشخصية واختبارات القبول وأن يجيد اللغة الانجليزية حسب الدرجات المطلوبة وان لا يتجاوز عمره 26 عاما لحامل درجة البكالوريوس و 29 عاما لحامل درجة الماجستير وأن يكون متخرجا من جامعة معتمدة لدى وزارة التعليم وأن يكون معدله الدراسي جيد جيدا أو أعلى. يشار إلى أن التسجيل في البرنامج متاح ابتداء من اليوم ولمدة أسبوعين عبر زيارة موقع المؤسسة الالكتروني (www.pension.gov.sa).