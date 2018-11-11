انخفاض أرباح "ولاء للتأمين التعاوني" إلى 22.5 مليون ريال بنهاية الربع الثالث

سجلت ولاء للتأمين التعاوني تراجع في الأرباح بنحو 22.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018 مقارنة بأرباح 44.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام السابق بإنخفاض بنسبة 49 % . ويعود سبب الإنخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بمقدار 17.3 مليون ريال سعودي وبنسبة 16.16%، وإرتفاع في مصاريف الإكتتاب الآخرى بمقدار 1.4 مليون ريال سعودي وبنسبة 232.62%، وإرتفاع في المصاريف التشغيلية الآخرى بمقدار 15.2 مليون ريال سعودي وبنسبة 61.59% بسبب التوسع في شبكة الفروع. ويقابل هذا إرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بمقدار 1.1 مليون ريال سعودي وبنسبة 0.56%، وإرتفاع في إيرادات عمولة من الودائع بمقدار 1.6 مليون ريال سعودي وبنسبة 41.71% وإرتفاع في دخل الإستثمارات بمقدار 5.3 مليون ريال سعودي.