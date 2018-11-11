تراجع أرباح "السعودية للكهرباء" إلى 4.9 مليار ريال خلال الربع الثالث

انخفض صافي الربح للشركة السعودية للكهرباء إلى 4.9 مليار ريال خلال الربع الثالث مقابل 5.2 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6%. ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي الى ارتفاع أعباء التمويل إضافة الى تأثر الايرادات التشغيلية للربع الحالي بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 الذي ادى الى انخفاض ايرادات تعريفة توصيل الخدمة الكهربائية، وذلك على الرغم من الانخفاض في بعض المصاريف الناتج من تحسن الكفاءة التشغيلية لأعمال الشركة.