ارتفاع أرباح "بروج للتأمين التعاوني" 6 % في الربع الثالث

ارتفعت أرباح قبل الزكاة لشركة بروج للتأمين التعاوني بنسبة 6 في المائة إلى 25.4 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من 2018 مقارنة بأرباح 23.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق . ويعود سبب الإرتفاع في الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الإنخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 55.5% وتحقيق أرباح في إجمالي إستثمارات حملة الوثائق والمساهمين مجتمعين بقيمة 5,109,937 ريال مقارنة مع خسائر بقيمة (539,443) بالربع المماثل من العام السابق، وذلك على الرغم من الإرتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 21.9%.