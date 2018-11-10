خادم الحرمين وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات بين البلدين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر العوجا بالدرعية مساء أمس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات.

ورحب خادم الحرمين الشريفين، بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في بلده المملكة.

وقد نقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لخادم الحرمين الشريفين تحيات أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، فيما أبدى الملك تحياته له، وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

فيما حضره من الجانب الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة، والدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعلي بن حماد الشماسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد بن مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وريم الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وجاسم الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من المسؤولين.