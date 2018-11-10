"هنجلي" الصينية: صفقة مع "أرامكو" لشراء 130 ألف برميل يوميا

أبرمت مجموعة هنجلي الصينية الخاصة لإنتاج الكيماويات اتفاقا سنويا مع "أرامكو" السعودية لشراء 130 ألف برميل يوميا من النفط الخام لعام 2019.وبحسب "رويترز"، فإن هذا هو ثاني اتفاق تسويق كبير بين أكبر منتج للنفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وشركة تكرير صينية خاصة.وذكر بيان لشركة هنجلي، وأكده المتحدث باسم الشركة أن الاتفاق أبرم الأسبوع الماضي خلال المعرض الصيني الدولي للاستيراد في شنغهاي وتبلغ قيمته 3.6 مليار دولار استنادا إلى سعر السوق الحالي.وكانت "أرامكو" قد أبرمت مع مجموعة تشيجيانج رونجشنج الخاصة للتكرير اتفاقا طويل الأجل لتوريد 170 ألف برميل يوميا من النفط الخام، وكانت تسعى أيضا للحصول على حصة في مصفاة رونجشنج في شرق الصين.ومن المتوقع أن تبدأ مجموعة هنجلي الخاصة للكيماويات التشغيل التجريبي لمصفاة جديدة في مدينة داليان الساحلية في شمال شرق الصين في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، وتبلغ طاقة المصفاة 400 ألف برميل يوميا.